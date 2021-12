Covid Belgio, si vaccina 8 volte: arrestato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fermato mentre si preparava a ricevere la nona dose del vaccino anti-Covid e ricevere il pass vaccinale per conto di un’altra persona. E’ successo domenica in Belgio, nel centro vaccinale di Charleroi. A dare l’allarme il personale sanitario dopo che la stessa persona si è presentata per l’ennesima volta all’appuntamento. Secondo quanto riferisce L’Avenir, l’uomo forniva una carta d’identità non sua per ottenere un falso pass sanitario, probabilmente in cambio di un compenso. Al momento dell’arresto, l’uomo è apparso in buone condizioni di salute nonostante le otto iniezioni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fermato mentre si preparava a ricevere la nona dose del vaccino anti-e ricevere il passle per conto di un’altra persona. E’ successo domenica in, nel centrole di Charleroi. A dare l’allarme il personale sanitario dopo che la stessa persona si è presentata per l’ennesima volta all’appuntamento. Secondo quanto riferisce L’Avenir, l’uomo forniva una carta d’identità non sua per ottenere un falso pass sanitario, probabilmente in cambio di un compenso. Al momento dell’arresto, l’uomo è apparso in buone condizioni di salute nonostante le otto iniezioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid Belgio, si vaccina 8 volte per conto di altre persone: arrestato. - salernonotizie : Covid: il Belgio chiude cinema e teatri dal 26 dicembre - Ale_250595 : RT @Adnkronos: #Covid Belgio, si vaccina 8 volte per conto di altre persone: arrestato. - carlo_conforti : RT @Adnkronos: #Covid Belgio, si vaccina 8 volte per conto di altre persone: arrestato. - infoitinterno : Covid, il Belgio chiude cinema e teatri a partire dal 26 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Belgio Covid Belgio, si vaccina 8 volte: arrestato ...pass per conto di altre persone Fermato mentre si preparava a ricevere la nona dose del vaccino anti - Covid e ricevere il pass vaccinale per conto di un'altra persona. E' successo domenica in Belgio,...

TAMPONI, PASS RIDOTTO, MASCHERINE, E' GUERRA A OMICRON Il Belgio chiude cinema e teatri. Nuovo record di contagi in Gb, oltre 106 mila in 24 ore. La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid raddoppia e sale del 96%. Sono tutti bambini non vaccinati e ...

Covid Belgio, si vaccina 8 volte: arrestato Adnkronos Covid, il Belgio chiude cinema e teatri a partire dal 26 dicembre Il Belgio adotta misure preventive per contrastare Omicron la oramai famosa variante del Covid. Gli eventi sportivi si svolgeranno a porte chiuse. Gli eventi sportivi si svolgeranno a porte chiuse I n ...

Covid, il Belgio chiude cinema e teatri a partire dal 26 dicembre - Trapani Oggi Il Belgio adotta misure preventive per contrastare Omicron la oramai famosa variante del Covid. A partire dal 26 dicembre Bruxelles impedirà gli eventi di massa , come mercatini di Natale e villaggi i ...

...pass per conto di altre persone Fermato mentre si preparava a ricevere la nona dose del vaccino anti -e ricevere il pass vaccinale per conto di un'altra persona. E' successo domenica in,...Ilchiude cinema e teatri. Nuovo record di contagi in Gb, oltre 106 mila in 24 ore. La percentuale di ricoveri pediatrici perraddoppia e sale del 96%. Sono tutti bambini non vaccinati e ...Il Belgio adotta misure preventive per contrastare Omicron la oramai famosa variante del Covid. Gli eventi sportivi si svolgeranno a porte chiuse. Gli eventi sportivi si svolgeranno a porte chiuse I n ...Il Belgio adotta misure preventive per contrastare Omicron la oramai famosa variante del Covid. A partire dal 26 dicembre Bruxelles impedirà gli eventi di massa , come mercatini di Natale e villaggi i ...