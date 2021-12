Covid, anche la Finlandia chiederà test negativo per ingresso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le autorità finlandesi chiederanno ai viaggiatori europei di presentare un tampone molecolare negativo al Covid - 19 all'ingresso nel Paese, a partire dal 28 dicembre. Lo ha riferito il primo ministro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le autorità finlandesi chiederanno ai viaggiatori europei di presentare un tampone molecolareal- 19 all'nel Paese, a partire dal 28 dicembre. Lo ha riferito il primo ministro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, la Regione Lazio dispone test ai sanitari ogni 10 giorni. L'ordinanza dispone anche l'obbligo di mas… - fattoquotidiano : Padre e figlia muoiono a un’ora di distanza per Covid. Anche la madre non ce l’ha fatta: tutta la famiglia non era… - SkyTG24 : #Covid19, in Cina anche i vaccinati devono fare il tampone per andare a lavoro - sa_ambro : RT @GiovaQuez: Il 'raffreddore' #Omicron ha colpito anche la Svezia. Nuove restrizioni: smart working, limite di 50 persone alle riunioni p… - mludodc : RT @AStramezzi: Coronavirus, Israele annuncia inoculazione quarta dose di vaccino Ma quando capiranno che se non hanno funzionato le prime… -