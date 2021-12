Covid, Abrignani (Cts) su obbligo vaccinale: «Mi chiedo cosa dobbiamo aspettare» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Se non consideriamo l'obbligo vaccinale per una malattia così devastante e pandemica, mi chiedo cosa dobbiamo aspettare?». E' l'interrogativo sollevato dal professor Sergio Abrignani, immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico. Ne ha parlato nel corso del suo intervento ai microfoni della trasmissione Agorà su Rai3. La situazione Covid in Italia e il ruolo della variante Omicron Abrignani ha parlato della situazione Covid in Italia, alla possibilità che la variante Omicron sia responsabile dell'aumento dei contagi e di quanto la vaccinazione stia consentendo di evitare il peggio. «Una quota di questi aumenti - ha evidenziato in merito ai numeri - è già dovuto alla variante ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Se non consideriamo l'per una malattia così devastante e pandemica, mi?». E' l'interrogativo sollevato dal professor Sergio, immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico. Ne ha parlato nel corso del suo intervento ai microfoni della trasmissione Agorà su Rai3. La situazionein Italia e il ruolo della variante Omicronha parlato della situazionein Italia, alla possibilità che la variante Omicron sia responsabile dell'aumento dei contagi e di quanto la vaccinazione stia consentendo di evitare il peggio. «Una quota di questi aumenti - ha evidenziato in merito ai numeri - è già dovuto alla variante ...

Advertising

Bartoldo81 : RT @AdrianaSpappa: #Abrignani (CTS): nel caso del COVID abbiamo registrato 2 dosi a causa della fretta ma, nel mondo dei vaccini, 3 dosi so… - EmyRoyaleagle : RT @DSant65: Ma questi 'ci fanno o ci sono '? - Ora che è stato confermato che il #vaccino non rende immuni dal #covid ,spunta un altro fen… - EURybor : RT @AdrianaSpappa: #Abrignani (CTS): nel caso del COVID abbiamo registrato 2 dosi a causa della fretta ma, nel mondo dei vaccini, 3 dosi so… - Roby86341796 : RT @DSant65: Ma questi 'ci fanno o ci sono '? - Ora che è stato confermato che il #vaccino non rende immuni dal #covid ,spunta un altro fen… - Davide70405052 : RT @DSant65: Ma questi 'ci fanno o ci sono '? - Ora che è stato confermato che il #vaccino non rende immuni dal #covid ,spunta un altro fen… -