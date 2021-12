Covid, +96% di ricoveri in ospedale di bambini non vaccinati nell'ultima settimana (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei reparti ordinari +16,7% di no vax, -2% vaccinati. Giovanni Migliore, presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere: "Siamo di fronte a due epidemie, una di non vaccinati che corre e una più lenta di immunizzati" Leggi su rainews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei reparti ordinari +16,7% di no vax, -2%. Giovanni Migliore, presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere: "Siamo di fronte a due epidemie, una di nonche corre e una più lenta di immunizzati"

Advertising

WLKFabio : RT @jacopo_iacoboni: La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%: la metà di questi, ha genitori non vaccinati (dati uffi… - CardelliAc : RT @jacopo_iacoboni: La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%: la metà di questi, ha genitori non vaccinati (dati uffi… - rosannaclementi : RT @jacopo_iacoboni: La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%: la metà di questi, ha genitori non vaccinati (dati uffi… - albers_96 : RT @jacopo_iacoboni: La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%: la metà di questi, ha genitori non vaccinati (dati uffi… - gmultatuli : RT @jacopo_iacoboni: La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%: la metà di questi, ha genitori non vaccinati (dati uffi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid +96% Covid, ricoveri bimbi crescono del 96% 13.19 Covid, ricoveri bimbi crescono del 96% La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid raddoppia e sale del 96%. I bambini colpiti sono tutti non vaccinati e la metà di loro ha anche i genitori senza vaccino. Emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso. Nei reparti ...

Covid, ospedali: in una settimana raddoppiati i ricoveri pediatrici In una settimana, dal 14 al 21 dicembre, è quasi raddoppiata (+96%) la percentuale di ricoveri pediatrici per Covid. Si tratta, secondo il report sugli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, in tutti i casi di bambini non ...

Covid: Fiaso, +96% ricoveri di bambini - Ultima Ora Agenzia ANSA Abu Dhabi: PCR test mandatory for those attending Christmas mass Mandatory PCR tests for Covid-19, ‘green pass’ protocols and restricted seating capacity are some of the precautionary measures taken by churches for the Christmas and New Year masses. ‘Green pass’ on ...

Covid Italia, raddoppiati i ricoveri tra i bambini Covid Italia, è boom di ricoveri tra i minori. E' il dato più significativo della settimana 14-21 dicembre nel report della Fiaso. Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali ...

13.19, ricoveri bimbi crescono del% La percentuale di ricoveri pediatrici perraddoppia e sale del%. I bambini colpiti sono tutti non vaccinati e la metà di loro ha anche i genitori senza vaccino. Emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso. Nei reparti ...In una settimana, dal 14 al 21 dicembre, è quasi raddoppiata (+%) la percentuale di ricoveri pediatrici per. Si tratta, secondo il report sugli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, in tutti i casi di bambini non ...Mandatory PCR tests for Covid-19, ‘green pass’ protocols and restricted seating capacity are some of the precautionary measures taken by churches for the Christmas and New Year masses. ‘Green pass’ on ...Covid Italia, è boom di ricoveri tra i minori. E' il dato più significativo della settimana 14-21 dicembre nel report della Fiaso. Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali ...