Covid | 3 | 5 milioni di morti nel 2021 | più di Hiv | malaria e Tbc insieme

"A causa di Covid-19, il 2021 è stato un anno in cui abbiamo perso 3,5 milioni di persone: più morti che per Hiv, malaria e tubercolosi messi insieme nel 2020". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, sottolineando come non ci sia "dubbio che la condivisione iniqua dei vaccini sia costata molte vite". Attualmente, ha ammonito, il "Covid-19 continua a mietere circa 50mila vittime ogni settimana nel mondo". Oltre 4,1 milioni di nuovi casi di Covid-19 e poco meno di 45.000 nuovi decessi nel mondo nella settimana dal 13-19 dicembre. Sono i numeri riportati dall'Organizzazione mondiale della sanità nell'ultimo aggiornamento epidemiologico ...

