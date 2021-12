Covid-19, in Israele sì alla quarta dose (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i rientri dall’estero (o da altre regioni) e le possibili partenze in vista delle vacanze, l’emergenza pandemica da Covid-19 torna a preoccupare. In particolare, la quarta ondata a cui si faceva riferimento nelle scorse settimane sembra essere già entrata nel vivo della sua manifestazione. La variante Omicron inizia a far sentire il proprio peso sulla curva dei contagi e i Governi vagliano altre misure stringenti per contrastarne la diffusione. A tal proposito, Israele ha deciso di dare un’ulteriore spinta alla campagna vaccinale con la somministrazione della quarta dose del siero. Variante Omicron, Israele incrementa le vaccinazioni contro il Covid-19: partita somministrazione della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i rientri dall’estero (o da altre regioni) e le possibili partenze in vista delle vacanze, l’emergenza pandemica da-19 torna a preoccupare. In particolare, laondata a cui si faceva riferimento nelle scorse settimane sembra essere già entrata nel vivo della sua manifestazione. La variante Omicron inizia a far sentire il proprio peso sulla curva dei contagi e i Governi vagliano altre misure stringenti per contrastarne la diffusione. A tal proposito,ha deciso di dare un’ulteriore spintacampagna vaccinale con la somministrazione delladel siero. Variante Omicron,incrementa le vaccinazioni contro il-19: partita somministrazione della ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari #quartadose… - Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - Adnkronos : #Covid #Israele, superati i mille contagi per secondo giorno. - IL_IGNORANTE : RT @AStramezzi: Coronavirus, Israele annuncia inoculazione quarta dose di vaccino Ma quando capiranno che se non hanno funzionato le prime… - Chigra10 : @dejan433 @StefanoBerto83 @giorgiogilestro Purtroppo in Israele ci sono state grandi ondate estive… il covid non è un virus stagionale -