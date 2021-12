Così Israele e Usa si preparano al futuro senza Jcpoa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il viaggio a Washington del ministro della Difesa di Israele Benny Gantz, ora tocca a un alto funzionario dell’amministrazione di Joe Biden volare in Israele. In questi giorni Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, ha in agenda incontri con il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Naftali Bennett e i ministri Gantz e Yair Lapid, a capo degli Esteri e futuro premier secondo gli accordi di rotazione nella maggioranza. Nella delegazione statunitense ci sono Brett McGurk, deputy assistant del presidente e responsabile delle politiche per l’area Mena, e Yael Lempert, assistente segretario di Stato per il Vicino Oriente. Previsto anche un faccia a faccia con il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas. Il clima tra Washington e Gerusalemme non appare dei migliori. Almeno quello tra Biden e Bennett, se è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il viaggio a Washington del ministro della Difesa diBenny Gantz, ora tocca a un alto funzionario dell’amministrazione di Joe Biden volare in. In questi giorni Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, ha in agenda incontri con il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Naftali Bennett e i ministri Gantz e Yair Lapid, a capo degli Esteri epremier secondo gli accordi di rotazione nella maggioranza. Nella delegazione statunitense ci sono Brett McGurk, deputy assistant del presidente e responsabile delle politiche per l’area Mena, e Yael Lempert, assistente segretario di Stato per il Vicino Oriente. Previsto anche un faccia a faccia con il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas. Il clima tra Washington e Gerusalemme non appare dei migliori. Almeno quello tra Biden e Bennett, se è ...

