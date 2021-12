Cos’è il Bonus TV e come richiederlo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) In vigore fino al 31 dicembre 2022, ilTV segue la transizione verso il nuovo digitale terrestre cominciata ad ottobre 2021. A partire dal 20 ottobre scorso, i televisori e i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD non visualizzano più 9 canali Rai, 3 canali Mediaset e 3 canali di radiovisione. Nello specifico, non è più possibile vedere: Rai 4 Rai 5 Rai Movie Rai Premium Rai Gulp Rai Yo-Yo Rai Storia Rai Sport+ HD Rai Scuola Boing Plus TgCom24 Italia 2 Radio 105 R101 Tv Virgin Radio Tv Gli altri canali restano temporaneamente in onda, ma è solo l’inizio: nel 2023 si concluderà infatti il passaggio delle trasmissioni nel formato mpeg4. Un formato che non tutti i televisori attualmente presenti nelle case degli italiani hanno. Da qui, l’idea del Governo di introdurre unTV per l’acquisto di un nuovo ...