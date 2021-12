"Cosa avrei domandato oggi a Draghi". Crisanti tombale: Green pass rovina dell'Italia? | Video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non ha ascoltato in diretta il discorso di Mario Draghi, ma Andrea Crisanti lo commenta con estrema durezza a Otto e mezzo. Il professore, in collegamento con Lilli Gruber, spiega Cosa bisognerebbe fare subito per arginare il nuovo balzo nei contagi, con il bollettino del 22 dicembre che si avvicina pericolosamente al record storico di quasi 41mila nuovi positivi (datato 13 novembre 2020), e probabilmente senza ancora il "carico" rappresentato dalla variante Omicron non ancora prevalente. "Se fossi stato a Palazzo Chigi - nota polemicamente Crisanti - avrei chiesto che fine ha fatto l'immunità di gregge con la quale hanno veramente confuso gli Italiani fino a pochi mesi fa. E poi gli avrei chiesto se questo Green pass ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non ha ascoltato in diretta il discorso di Mario, ma Andrealo commenta con estrema durezza a Otto e mezzo. Il professore, in collegamento con Lilli Gruber, spiegabisognerebbe fare subito per arginare il nuovo balzo nei contagi, con il bollettino del 22 dicembre che si avvicina pericolosamente al record storico di quasi 41mila nuovi positivi (datato 13 novembre 2020), e probabilmente senza ancora il "carico" rappresentato dalla variante Omicron non ancora prevalente. "Se fossi stato a Palazzo Chigi - nota polemicamentechiesto che fine ha fatto l'immunità di gregge con la quale hanno veramente confuso glini fino a pochi mesi fa. E poi glichiesto se questo...

