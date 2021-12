Coronavirus Toscana, boom dei casi: la morsa di omicron, "Viaggia veloce" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dicembre 2021 - La morsa di omicron sulla Toscana. Impressionante escalation esponenziale dei casi in tutta la regione . Sono 2038 quelli registrati nelle ultime 24 ore e pubblicati nella ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dicembre 2021 - Ladisulla. Impressionante escalation esponenziale deiin tutta la regione . Sono 2038 quelli registrati nelle ultime 24 ore e pubblicati nella ...

Advertising

AgevolazioniTI : Toscana. RISTORI COVID-19, VIA LIBERA AD UN PACCHETTO DA 21 MILIONI #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus… - infoitinterno : Coronavirus: oltre 2mila nuovi positivi in Toscana. Giani: «È il momento di essere responsabili» - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi mercoledì 22 dicembre - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 2.038 - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: più di 2mila casi, 176 nel pisano -