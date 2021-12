Coronavirus | mercoledì 22 dicembre | sono 2 497 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – “Oggi nelsu 23.265 tamponi molecolari e 37.439 tamponi antigenici, per un totale di 60.704 tamponi, si registrano 2.497casi positivi (+212),8 i decessi (-5), 908 i ricoverati (-7), 123 le terapie intensive (-5) e +958 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma cittàa quota 1.214. Il valore Rt scende sotto 1 (a 0,99), l’incidenza aumenta a 260 per 100mila abitanti. Su otto decessi, sette erano non vaccinati”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, che ricorda l’entrata in vigore, a partire dalla mezzanotte scatta l’ordinanza del governatore Nicola Zingaretti per l’obbligomascherine all’aperto e sorveglianza del personale sanitario almeno ogni 10 giorni. Nel dettaglio: Asl ...