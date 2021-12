Coronavirus in Toscana: 5 donne morte, oggi 22 dicembre. E boom di contagi: 2.038 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono morte 5 donne per Coronavirus, in Toscana, oggi 22 dicembre 2021. Con età media di 79 anni. Risiedevano a Firenze (2), Siena (2) e Prato. Mentre c'è la nuova esplosione di contagi: superata quota duemila. Siamo arrivati a 2.038 (1.975 confermati con tampone molecolare e 63 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni (20% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sonoper, in222021. Con età media di 79 anni. Risiedevano a Firenze (2), Siena (2) e Prato. Mentre c'è la nuova esplosione di: superata quota duemila. Siamo arrivati a 2.038 (1.975 confermati con tampone molecolare e 63 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni (20% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

