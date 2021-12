Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 dicembre: 36.293 nuovi casi e 146 morti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I dati di mercoledì 22 dicembre. Nuovo picco di contagi del 2021: la Lombardia sopra quota 10 mila per la quarta volta dall’inizio dell’emergenza, come 13 mesi fa. Sono oltre 400 mila gli attuali positivi totali. Il tasso di positività sale al 4,7% Leggi su corriere (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I dati di mercoledì 22. Nuovo picco di contagi del 2021: la Lombardia sopra quota 10 mila per la quarta volta dall’inizio dell’emergenza, come 13 mesi fa. Sono oltre 400 mila gli attuali positivi totali. Il tasso di positività sale al 4,7%

Advertising

Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - RaiNews : #Coronavirus, 36.293 nuovi casi e 146 vittime nelle ultime 24 ore in Italia - Newsinunclick : Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 36.293 nuovi casi di #coronavirus su 779.303 #tamponi effettuati, che port… - aranciaverde : RT @serenel14278447: 'L’ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 dicembre: 36.293 nuovi casi e 146 morti di… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 22 dicembre -