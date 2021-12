Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 dicembre: 36.293 nuovi casi, i morti sono 146 (Di giovedì 23 dicembre 2021) sono 36.293 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 30.798), a fronte di 779.303 tamponi giornalieri effettuati (ieri 851.865). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,7% (ieri era al 3,6%). sono 146 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo della Regione Sicilia. Le terapie intensive sono 1.010 (-2 rispetto a ieri), con 92 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 22 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021)36.293 icontagi di Covid-19 in(ieri 30.798), a fronte di 779.303 tamponi giornalieri effettuati (ieri 851.865). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,7% (ieri era al 3,6%).146 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo della Regione Sicilia. Le terapie intensive1.010 (-2 rispetto a ieri), con 92ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 22sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

