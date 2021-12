Coronavirus | aumentano i ricoveri al San Pio | il bollettino

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano ad aumentare il numero dei positivi ricoverati nei reparti Covid dell’ospedale San Pio. Attualmente sono 36 i pazienti, dei quali 15 sanniti e 21 di altre province. I dati indicati nel presente prospetto si riferiscono esclusivamente aiospedalieri presso l’A.O.R.N. “San Pio” e tengono conto di pazienti residenti nella provincia di Benevento e nelle altre province. Per una reportistica dettagliata relativa ai positivi covid 19 della provincia di Benevento bisogna far riferimento aldell’ASL di Benevento. Si precisa che i dati giornalieri relativi ai pazienti positivi ricoverati possono non coincidere con i dati dei tamponi quotidianamente processati. In considerazione del continuo afflusso di pazienti, i dati suindicati possono subire modificazioni nel corso del tempo a ...

PESCARA " In netto aumento i casi diin Abruzzo dove, nell'ultimo giorno, si sono registrati 632 nuovi positivi, di età ...i casi ma i ricoveri sono in calo e si registrano anche ...In Calabriai contagi e di conseguenzaanche le ospedalizzazioni . In queste ore la s ituazione è al limite nel cosentino e all'...ospedale cosenza asp cosenzaIl numero delle vittime per Covid in Toscana sale a 7.502. Gli attualmente positivi sono oggi 321.653, +0,6% rispetto a ieri. PESCARA – In netto aumento i casi di Coronavirus in Abruzzo dove, nell'ultimo giorno, si sono registrati 632 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 94 anni, emersi dall'analisi di 6.524 tamponi molec ...