Coppa di Lega 2021/2022: il Liverpool elimina il Leicester ai rigori, bene Chelsea e Tottenham

I quarti di finale della Coppa di Lega inglese 2021/2022 hanno regalato gol ed emozioni, come di consueto, appassionando gli spettatori. Vittoria importante del Tottenham di Antonio Conte, superiore al West Ham per 2-1; derby londinese in favore degli Spurs, a segno con Bergwjin e Lucas Moura nel corso del primo tempo. Non basta il guizzo di Bowen agli Hammers, sconfitti ed eliminati dai rivali concittadini. Un successo che non è valso 3 punti, ma avente una valenza pari o superiore a una sfida importante di campionato. Affermazione anche del Chelsea, rimanendo nel tema di squadre di Londa, sul Brentford, fuori casa: 0-2. Prima un autogol di Jonsson, poi un gol su rigore di Jorginho, letale dagli 11 metri. Marcature fatte registrare soltanto dopo l'80' per i Blues, ...

