“Coppa d’Africa, io ci sarò” parola di Osimhen, ma la Fifa blocca tutto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Victor Osimhen ha voglia di Coppa d’Africa e lo dice chiaramente, il nigeriano è pronto a tornare in campo con una maschera. Osimhen non si nasconde ed è pronto a fare di tutto per giocare la Coppa d’Africa. “Io ci sarò a meno che la Nigeria decida di non convocarmi” scrive Il Mattino nelle pagine dedicate al calcio. Dunque Osimhen dopo l’operazione a la riabilitazione è pronto a scendere in campo, questa volta con una maschera protettiva. Qualora la competizione continentale africana si dovesse svolgere regolarmente, il Napoli perderebbe l’attaccante per circa un mese. Il presidente della CAF Patrice Motsepe, ieri ha annunciato che la “Coppa d’Africa si giocherà regolarmente a partire dal 9 gennaio ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Victorha voglia die lo dice chiaramente, il nigeriano è pronto a tornare in campo con una maschera.non si nasconde ed è pronto a fare diper giocare la. “Io cia meno che la Nigeria decida di non convocarmi” scrive Il Mattino nelle pagine dedicate al calcio. Dunquedopo l’operazione a la riabilitazione è pronto a scendere in campo, questa volta con una maschera protettiva. Qualora la competizione continentale africana si dovesse svolgere regolarmente, il Napoli perderebbe l’attaccante per circa un mese. Il presidente della CAF Patrice Motsepe, ieri ha annunciato che la “si giocherà regolarmente a partire dal 9 gennaio ...

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - sscnapoli : ??#Spalletti “Coppa d’Africa? Mi auguro prevalga il buon senso da parte delle istituzioni. È una competizione che ve… - napolista : Eto’o: «Datemi un motivo valido per non giocare la Coppa d’Africa, ci trattano come se fossimo meno di niente» A C… - IlCavMilanista : @flavlesswift Un cazzo, Coppa d'Africa confermata -