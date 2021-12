Coppa d’Africa, i convocati del Camerun: presente Anguissa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Camerun ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Coppa d’Africa che inizierà a gennaio: c’è anche Anguissa André Anguissa convocato per la Coppa d’Africa. Il centrocampista del Napoli chiamato dal ct del Camerun. Portieri – Omossola (As Vita Club), Epassy (Ofi Creta), Efala (Akwa United Football), André Onana (Ajax). Difensori – Collins (Standard Liegi), Mbaizo (Union Philadelphia), Ngadeu (Gent), Castelletto (Nantes), Moukoudi (St.Etienne), Onguene (Red Bull Salisburgo), Tolo (Seattle), Oyongo (Montpellier), Ebosse (Angers). Centrocampisti – Jean Onana (Bordeaux), Oum (Mechelen), Anguissa (Napoli), Hongla (Hellas Verona), Kunde (Olympiacos), Lea (Middlesbrough), Neyou ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilha diramato la lista dei giocatoriper lache inizierà a gennaio: c’è ancheAndréconvocato per la. Il centrocampista del Napoli chiamato dal ct del. Portieri – Omossola (As Vita Club), Epassy (Ofi Creta), Efala (Akwa United Football), André Onana (Ajax). Difensori – Collins (Standard Liegi), Mbaizo (Union Philadelphia), Ngadeu (Gent), Castelletto (Nantes), Moukoudi (St.Etienne), Onguene (Red Bull Salisburgo), Tolo (Seattle), Oyongo (Montpellier), Ebosse (Angers). Centrocampisti – Jean Onana (Bordeaux), Oum (Mechelen),(Napoli), Hongla (Hellas Verona), Kunde (Olympiacos), Lea (Middlesbrough), Neyou ...

