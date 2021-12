Coppa d’Africa | ecco il verdetto definitivo della CAF!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) IlCAF. Nessun ripensamento e nessun cambio di programma: il presidentefederazione Camerunense Samuel Eto’o ha annunciato proprio in queste ore che lasi svolgerà regolarmente dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Brutto colpo per i club di serie A che dovranno far fronte a pesanti assenze in un momento crucialestagione.Osimhen KoulibalySono arrivate conferme anche dal presidenteCAF Patrice Motsepe, il quale ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Arriverò in Camerun con la mia famiglia il 7 gennaio per vedere giocare a calcio. Il 9 sarò allo stadio per assistere a Camerun-Burkina Faso; ovviamente ci sarò anche il 6 febbraio per la consegna ...