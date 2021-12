Convocati Verona per la Fiorentina: cinque assenti tra i gialloblù (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Convocati Verona per la Fiorentina: le scelte del tecnico gialloblù Tudor in vista del prossimo match di Serie A Il Verona ha diramato la lista dei Convocati per il prossimo match di Serie A contro la Fiorentina, valido per la 19a giornata. assenti Barak, Dawidowicz, Günter, Kalinic e Frabotta. Ecco l’elenco completo: Portieri: Pandur, Berardi, Montipò. Difensori: Faraoni, Cetin, Casale, Ruegg, Sutalo, Coppola. Centrocampisti: Veloso, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Hongla. Attaccanti: Caprari, Lasagna, Ragusa, Simeone, Cancellieri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)per la: le scelte del tecnicoTudor in vista del prossimo match di Serie A Ilha diramato la lista deiper il prossimo match di Serie A contro la, valido per la 19a giornata.Barak, Dawidowicz, Günter, Kalinic e Frabotta. Ecco l’elenco completo: Portieri: Pandur, Berardi, Montipò. Difensori: Faraoni, Cetin, Casale, Ruegg, Sutalo, Coppola. Centrocampisti: Veloso, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Hongla. Attaccanti: Caprari, Lasagna, Ragusa, Simeone, Cancellieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Convocati #Verona per la #Fiorentina: cinque assenti tra i gialloblù - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Convocati #Verona: ecco la decisione su #Barak per la Fiorentina ? - TMWSampdoria : Primavera, i convocati di Tufano per Sampdoria - Hellas Verona - TuttoHellasVer1 : Verona-Fiorentina: i 20 gialloblù convocati da Tudor - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - Convocati #Verona: ecco la decisione su #Barak per la Fiorentina ? -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Verona Primavera 1: i convocati di Tufano per Samp - Verona La Sampdoria di Felice Tufano deve rialzarsi dopo un periodo avaro di punti e ha l'occasione per farlo domani, mercoledì, nel turno infrasettimanale con l'Hellas Verona, nella 14.a giornata del ...

Calcio: Fiorentina; Italiano, Verona tosto ma vogliamo fare bene ''A Verona ci aspetta una gara tosta in cui dovremo tirar fuori tutte le energie che abbiamo. Mi auguro ... 24 i giocatori convocati, gli unici indisponibili sono Dragowski e Amrabat e lo squalificato ...

Stasera Hellas Verona-Fiorentina, i convocati di Tudor: confermato il forfait di Barak TUTTO mercato WEB Convocati Verona per la Fiorentina: cinque assenti tra i gialloblù Il Verona ha diramato la lista dei convocati per il prossimo match di Serie A contro la Fiorentina, valido per la 19a giornata. Assenti Barak, Dawidowicz, Günter, Kalinic e Frabotta. Ecco l’elenco ...

Probabili formazioni Verona-Fiorentina: Simeone sfida Vlahovic Al Bentegodi il confronto tra due dei bomber più caldi della stagione di Serie A. Dubbio Barak, occasione per Sottil.

La Sampdoria di Felice Tufano deve rialzarsi dopo un periodo avaro di punti e ha l'occasione per farlo domani, mercoledì, nel turno infrasettimanale con l'Hellas, nella 14.a giornata del ...''Aci aspetta una gara tosta in cui dovremo tirar fuori tutte le energie che abbiamo. Mi auguro ... 24 i giocatori, gli unici indisponibili sono Dragowski e Amrabat e lo squalificato ...Il Verona ha diramato la lista dei convocati per il prossimo match di Serie A contro la Fiorentina, valido per la 19a giornata. Assenti Barak, Dawidowicz, Günter, Kalinic e Frabotta. Ecco l’elenco ...Al Bentegodi il confronto tra due dei bomber più caldi della stagione di Serie A. Dubbio Barak, occasione per Sottil.