Contributi sport italiano | arrivano più soldi per tante Federazioni! Atletica | volley e ciclismo | incrementi importanti

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Cda die Salute ha approvato l’assegnazione di 288 milioni dipubblici agli organismiivi, aggiungendo 8 milioni a quella che era la cifra da previsione di legge. Una cifrassima quindi, riconoscimento definitivo per un 2021 di enormi successi per loazzurro.saranno le federazioni nazionali che riceveranno un grosso aumento nei fondi rispetto lo scorso anno, anche grazie ad una modifica nei parametri di redistribuzioni. Storicamente i fondi venivano attribuiti con un sistema che prevedeva che i risultatiivi conseguiti nell’anno pesassero per l’80% del totale, col res20% dipendente dalla popolarità della disciplina, misurata anche tramite numero di tesserati e di società. Da quest’anno invece i ...

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : Sport e Salute, approvati 288 milioni di contributi a Federazioni - ansacalciosport : Contributi federazioni: Vezzali, condivido scelte Sport e salute. Sottosegretaria,in linea percorso verso aumento p… - ansacalciosport : Sport e Salute:approvati 288 milioni di contributi a Federazioni. Nuovi criteri, niente tagli. Vezzali affida a Spa… - Queenatletica : Colpaccio per l'atletica, che rientra nelle 13 federazioni col massimo incremento di contributi per il 2022 e avrà… - princigallomich : Sport e Salute, approvati 288 milioni di contributi a Federazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi sport

Invece nell'ambito deidi solidarietà alimentare il Comune ha ricevuto 118.000 euro (... Sono stati previsti aiuti allo, con la concessione di aree verdi e giardini pubblici alle ...ROMA - Il Cda die Salute ha approvato l'assegnazione deipubblici 2022 agli organismi sportivi. In totale, si legge in una nota, verranno distribuiti 288 milioni di euro alloitaliano con un ...Un album di figurine per celebrare i 145 anni di attività della Ginnastica Petrarca. Questa realtà aretina raggiungerà l’importante traguardo nel 2022 e, in ...Non c’è Natale che tenga. Il botta e risposta tra la ex sindaca Paoloni e l’attuale Sindaco Pietro Cesetti non si concede tregua. A riaccendere i toni la critica mossa all’ ...