Contrazioni di Braxton Hicks | cosa sono | come riconoscerle e gestirle

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Leper ogni donna in gravidanza uno dei segnali che accompagnano, fisiologicamente, la crescita del bambino e i cambiamenti del proprio corpo. Non tutte leuguali e, soprattutto a partire dal terzo trimestre, quando le settimane che separano dal partosempre meno, ci si interroga su. A questo proposito è utile parlare delle cosiddettedi(che prendono il nome dal medico inglese che per primo, nel 1872, le ha identificate), che accompagnano tutte le gravidanze e che è bene conoscere e riconoscere. Per avere una panoramica completa sull’argomento abbiamo intervistato la Dottoressa Rachele Battiston, ...