Confesercenti Campania dona 250 “bauletti della solidarietà” alle famiglie povere di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)conferma la dolce tradizione di stare al fianco di chi ha bisogno anche in occasione del Natale 2021. Dopo le iniziative con la Caritas (la “Pizza solidale” del novembre 2020) e con la Comunità di Sant’Egidio (la “Lasagna Solidale” del dicembre 2020), domani, 23 dicembre, ha in programma di consegnare 250 “indigenticittà di. L’iniziativa avverrà attraverso l’opera caritatevole di S.E. Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di. Il presidente di, Vincenzo Schiavo, consegnerà infatti domani a Don Mimmo, in udienza privata, i primi 200 ...