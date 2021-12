Conferenza stampa Tudor: «Avremmo meritato la vittoria» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le parole di Igor Tudor in Conferenza stampa al termine della sfida fra Hellas Verona e Fiorentina. Le dichiarazioni del tecnico gialloblù Igor Tudor ha parlato in Conferenza stampa dopo il match fra Hellas Verona e Fiorentina. Le sue dichiarazioni: FIORENTINA – «Avremmo meritato di vincere, dispiace non trovare i tre punti. Mi fa piacere la prestazione dei centrali difensivi contro uno degli attaccanti più forti al Mondo.» BILANCIO – «Potevamo avere qualche punto in più. Abbiamo giocato bene contro Atalanta e Torino ma senza fare punti, così come oggi. Sono contento di quanto fatto in ogni caso, qui c’è potenziale e possiamo ancora crescere.» VLAHOVIC – «Casale è stato il migliore, così come tutta la difesa. Devo fare i complimenti a tutti perchè ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le parole di Igorinal termine della sfida fra Hellas Verona e Fiorentina. Le dichiarazioni del tecnico gialloblù Igorha parlato indopo il match fra Hellas Verona e Fiorentina. Le sue dichiarazioni: FIORENTINA – «di vincere, dispiace non trovare i tre punti. Mi fa piacere la prestazione dei centrali difensivi contro uno degli attaccanti più forti al Mondo.» BILANCIO – «Potevamo avere qualche punto in più. Abbiamo giocato bene contro Atalanta e Torino ma senza fare punti, così come oggi. Sono contento di quanto fatto in ogni caso, qui c’è potenziale e possiamo ancora crescere.» VLAHOVIC – «Casale è stato il migliore, così come tutta la difesa. Devo fare i complimenti a tutti perchè ...

