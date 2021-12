Conferenza stampa Draghi, cosa ha detto oggi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non solo Covid in Italia, variante Omicron, contagi e misure ma anche il futuro del governo, la crescita economica, la manovra per il 2022 e il Pnrr, le pensioni. E poi ancora famiglia e denatalità, ma anche scuola, Quirinale, Ue, spazio e Tim. Sono diversi gli argomenti trattati dal premier Mario Draghi nel corso della Conferenza stampa di fine anno. Variante Omicron in Italia, cabina di regia per discutere anche di tamponi e green pass, eventuali restrizioni in vista del Natale. Il presidente del Consiglio, risponde così alle domande dei giornalisti: “L’arrivo della variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto una nuova fase nella pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”, dice Draghi nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non solo Covid in Italia, variante Omicron, contagi e misure ma anche il futuro del governo, la crescita economica, la manovra per il 2022 e il Pnrr, le pensioni. E poi ancora famiglia e denatalità, ma anche scuola, Quirinale, Ue, spazio e Tim. Sono diversi gli argomenti trattati dal premier Marionel corso delladi fine anno. Variante Omicron in Italia, cabina di regia per discutere anche di tamponi e green pass, eventuali restrizioni in vista del Natale. Il presidente del Consiglio, risponde così alle domande dei giornalisti: “L’arrivo della variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto una nuova fase nella pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”, dicenella ...

