Conferenza Draghi, Crisanti: “Avrei fatto due domande…” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Se fossi stato presente Avrei chiesto” al premier Mario Draghi “che fine ha fatto l’immunità di gregge e gli Avrei chiesto se il green pass ha funzionato”. Il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova, si esprime così a Otto e mezzo. “Il green pass non è una misura di sanità pubblica e i vaccini da soli non bastano. Se vogliamo evitare il lockdown dobbiamo metterci tutti la mascherina Ffp2 per 2-3 settimane, ridurre la capienza di cinema, teatri, ristoranti. Non abbiamo ancora visto l’impatto della variante Omicron, i contagi che vediamo sono tutti legati alla variante Delta”, dice in collegamento con Lilli gruber. “Se Israele inizia a somministrare la quarta dose non è una buona notizia. Vuol dire che la terza dose non ha una lunga durata, se ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Se fossi stato presentechiesto” al premier Mario“che fine hal’immunità di gregge e glichiesto se il green pass ha funzionato”. Il professor Andrea, direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova, si esprime così a Otto e mezzo. “Il green pass non è una misura di sanità pubblica e i vaccini da soli non bastano. Se vogliamo evitare il lockdown dobbiamo metterci tutti la mascherina Ffp2 per 2-3 settimane, ridurre la capienza di cinema, teatri, ristoranti. Non abbiamo ancora visto l’impatto della variante Omicron, i contagi che vediamo sono tutti legati alla variante Delta”, dice in collegamento con Lilli gruber. “Se Israele inizia a somministrare la quarta dose non è una buona notizia. Vuol dire che la terza dose non ha una lunga durata, se ...

