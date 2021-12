Conferenza Draghi, Crisanti: “Avrei chiesto che fine ha fatto l’immunità di gregge e se il green pass ha funzionato” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La terza dose ‘prima’, e l’eventualità di una quarta di qui a poco (se non altro per anziani, fragili e personale sanitario), rilancia il tema della ‘relativa’ efficacia degli attuai vicini contro le varianti. Del resto, quello che continuiamo a somministrare è un ‘antidoto’ al ceppo originario, cioè il Covid-19 ma, come abbiamo visto, oltre che durare al massimo 6 mesi, questo però – eccetto che arginare effetti gravi – non elude però il contagio delle varianti. Crisanti: “gli anticorpi prodotti contro la variante di Wuhan non riescono a riconoscere Omicron” Come spiega infatti il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova, Andrea Crisanti, ”La variante Omicron è molto diversa dalla variante Delta e dalla variante di Wuhan: gli anticorpi prodotti contro la variante di Wuhan non riescono a riconoscere Omicron. Chi è vaccinato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La terza dose ‘prima’, e l’eventualità di una quarta di qui a poco (se non altro per anziani, fragili e personale sanitario), rilancia il tema della ‘relativa’ efficacia degli attuai vicini contro le varianti. Del resto, quello che continuiamo a somministrare è un ‘antidoto’ al ceppo originario, cioè il Covid-19 ma, come abbiamo visto, oltre che durare al massimo 6 mesi, questo però – eccetto che arginare effetti gravi – non elude però il contagio delle varianti.: “gli anticorpi prodotti contro la variante di Wuhan non riescono a riconoscere Omicron” Come spiega infatti il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova, Andrea, ”La variante Omicron è molto diversa dalla variante Delta e dalla variante di Wuhan: gli anticorpi prodotti contro la variante di Wuhan non riescono a riconoscere Omicron. Chi è vaccinato ...

Advertising

marattin : Alla conferenza stampa di fine anno un giornalista de Il Fatto Quotidiano ha ripetuto le bufale su cui, relativamen… - fattoquotidiano : Gli applausi a Draghi in “stile Corea” di molti giornalisti alla conferenza di fine anno: battimani prima, durante… - pietroraffa : Il siparietto più bello della conferenza di #Draghi di oggi è quando un giornalista chiede se può fare una domanda… - 539th : RT @carlo_canepa: Oggi Draghi ha commesso alcuni errori e omissioni nella #conferenzastampa di fine anno. Dai dati su morti e vaccinati con… - pbrex668 : RT @Mary01300625: Ora tutti in tv dicono:' non abbiamo mai detto che il vaccino immunizza' Ennó il primo a dirlo è stato draghi in conferen… -