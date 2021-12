Confcooperative Fvg: il mondo cooperativo piange la scomparsa di Ferdinando Di Centa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il mondo cooperativo friulano e italiano piange la scomparsa di Ferdinando Di Centa, già a lungo direttore della Secab, importante cooperativa idroelettrica operante in Carnia e, da diversi anni, portavoce nazionale del Coordinamento delle Cooperative elettriche storiche italiane. «Un esempio di grande dirigente cooperativo – commenta Daniele Castagnaviz, presidente regionale di Confcooperative, associazione cui la Secab aderisce – una figura di cooperatore che ha dato molto allo sviluppo della cooperazione in un settore di grande attualità come quello dell’energia rinnovabile, ma anche un dirigente da tutti riconosciuto per le sue doti di serietà, competenza, dedizione verso gli ideali della cooperazione e della mutualità». Una figura, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilfriulano e italianoladiDi, già a lungo direttore della Secab, importante cooperativa idroelettrica operante in Carnia e, da diversi anni, portavoce nazionale del Coordinamento delle Cooperative elettriche storiche italiane. «Un esempio di grande dirigente– commenta Daniele Castagnaviz, presidente regionale di, associazione cui la Secab aderisce – una figura di cooperatore che ha dato molto allo sviluppo della cooperazione in un settore di grande attualità come quello dell’energia rinnovabile, ma anche un dirigente da tutti riconosciuto per le sue doti di serietà, competenza, dedizione verso gli ideali della cooperazione e della mutualità». Una figura, ...

Advertising

Agricolae1 : @ConfcoopFVG: il mondo cooperativo piange la scomparsa di Ferdinando Di Centa - ComPAfvg : RT @anci_fvg: Firmata ieri la lettera d'intenti per l'avvio del tavolo di coordinamento per lo sviluppo dei #distrettidelcommercio nella De… - anci_fvg : Firmata ieri la lettera d'intenti per l'avvio del tavolo di coordinamento per lo sviluppo dei… -