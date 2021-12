Concorso straordinario, tutela per i docenti “vittime” delle graduatorie tardive: c’è la retrodatazione giuridica della nomina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra gli emendamenti approvati dal Senato per la Legge di Bilancio c'è anche quello che tutela gli aspiranti docenti vittime delle graduatorie tardive. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra gli emendamenti approvati dal Senato per la Legge di Bilancio c'è anche quello chegli aspiranti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario, tutela per i docenti “vittime” delle graduatorie tardive: c’è la retrodatazione giuridica d… - simona_striuli : RT @Sas_888_: L'emendamento 107.0.9 @FratellidItalia firmato dal senatore @AntonioIannone chiede che agli #idoneiSTEM sia concessa la #gra… - simona_striuli : RT @Sas_888_: @orizzontescuola Ok ma mancano i docenti: l'emendamento 107.0.9 firmato da @AntonioIannone chiede che agli #idoneiSTEM sia co… - simona_striuli : RT @Sas_888_: @orizzontescuola Abbiamo superato le prove di un concorso ordinario, è ragionevole che ci sia una GM per #idoneiSTEMinRuolo.… - D_Rafaschieri : RT @Sas_888_: @PacificoTweet @D_Rafaschieri @antoniocaso @CoNaVinCoS #idoneiSTEMinRuolo chiedono lo stesso trattamento avuto per il concors… -