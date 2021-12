Concorso infanzia e primaria 2016 e 2018, candidati ancora in graduatoria, pensionamenti e posti disponibili (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Flc Cgil ha presentato una elaborazione in merito alle graduatorie per l'infanzia e primaria alla luce dei concorsi del 2016 e del 2018. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Flc Cgil ha presentato una elaborazione in merito alle graduatorie per l'alla luce dei concorsi dele del. L'articolo .

Advertising

AzzolinaLucia : Nella giornata di lunedì hanno preso avvio le prove per il concorso ordinario per i docenti della scuola dell'infan… - orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria 2016 e 2018, candidati ancora in graduatoria, pensionamenti e posti disponibili - orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, calendario prova orale: lettera estratta [IN AGGIORNAMENTO] - scuolainforma : Concorso infanzia e primaria, 3 punti per gli ‘idonei’ - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: La prova orale del concorso per Infanzia e Primaria Annamaria Di Nocera… -