Concorsi docenti: quali sono rinviati al 2022. Delusi i docenti, in extremis potrebbe esserci qualche novità (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Concorsi docenti: doveva essere un autunno pieno di prove e prospettive per le assunzioni a tempo indeterminato dell'estate 2022, ma al momento "il piatto piange". Si sono concluse le prove scritte del concorso ordinario infanzia e primaria bandito nell'aprile 2020 e modificato dal Decreto Sostegni bis, adesso si punta a tutto il resto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021): doveva essere un autunno pieno di prove e prospettive per le assunzioni a tempo indeterminato dell'estate, ma al momento "il piatto piange". Siconcluse le prove scritte del concorso ordinario infanzia e primaria bandito nell'aprile 2020 e modificato dal Decreto Sostegni bis, adesso si punta a tutto il resto. L'articolo .

