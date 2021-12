“Con il cerotto”. Quarta dose, cosa cambia e come funziona (Di giovedì 23 dicembre 2021) NOTIZIA ANSA - Nuovi e diversi vaccini anti-Covid sono all'orizzonte, non solo iniettabili ma anche in cerotto e spray e con tecnologie differenti da quelli in uso, potenzialmente validi anche nei paesi con economie e sistemi sanitari fragili, indietro con le campagne vaccinali perché con ridotto accesso ai vaccini ora disponibili: è la prospettiva che si intravede con uno studio appena reso noto sulla rivista Science Advances che pone sotto i riflettori la possibilità di un vaccino-cerotto, low cost e somministrabile in unica dose e per di più di facile conservazione a temperatura ambiente. Frutto di una collaborazione tra Università del Queensland e del Texas, il principio attivo del cerotto si chiama Hexapro e per ora ha dato buoni risultati su animali. Il cerotto contiene 5000 ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 dicembre 2021) NOTIZIA ANSA - Nuovi e diversi vaccini anti-Covid sono all'orizzonte, non solo iniettabili ma anche ine spray e con tecnologie differenti da quelli in uso, potenzialmente validi anche nei paesi con economie e sistemi sanitari fragili, indietro con le campagne vaccinali perché con ridotto accesso ai vaccini ora disponibili: è la prospettiva che si intravede con uno studio appena reso noto sulla rivista Science Advances che pone sotto i riflettori la possibilità di un vaccino-, low cost e somministrabile in unicae per di più di facile conservazione a temperatura ambiente. Frutto di una collaborazione tra Università del Queensland e del Texas, il principio attivo delsi chiama Hexapro e per ora ha dato buoni risultati su animali. Ilcontiene 5000 ...

Advertising

Matzshrd : @seguitemi2021 Per farlo valere devo fare la foto con il cerotto e postarla su Fb? Meglio partire preparati! - artebenessere : @lucecca99 'Chissà cosa ci metteranno al posto di Gesù?'. Un neonato con il cerotto sul braccio e la mascherina che… - bookswhisper9 : Non io che ormai giro con un cerotto per dito, pls universo smettila ???????? - elisafrs : poi mi hanno dato un cerotto vero non un batuffolino di cotone con lo scotch - NinniVB : Signore adulte con la terza dose che camminano con la manica sollevata per fare vedere il cerotto ??????? Ridateci la corrida ???? -