Comune | debiti fuori bilancio per 390mila euro

di Erika Noschese Ultimo consiglio comunale dell'anno, in programma domani, per l'amministrazione comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, al suo secondo mandato dopo le elezioni dello scorso mese di ottobre. Tra i punti all'ordine del giorno il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'approvazione della delibera di giunta per la variazione del bilancio di previsione 2021-2023; il piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno alla data del 31 dicembre 2020 e il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Di fatti, la giunta comunale riconosce 391.253,78 euro di debiti fuori bilancio, dopo l'approvazione del consuntivo con la delibera del 14 settembre 2021 ...

