Compiti per le vacanze di Natale, i docenti li assegneranno quest’anno? [VOTA IL SONDAGGIO] (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ogni anno, in occasione degli ultimi giorni scuola prima delle feste natalizie, uno dei temi più caldi è quello dei Compiti per le vacanze da assegnare agli studenti. Orizzonte Scuola lancia un breve SONDAGGIO per capire l'orientamento dei suoi lettori in merito. L'articolo Compiti per le vacanze di Natale, i docenti li assegneranno quest’anno? VOTA IL SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ogni anno, in occasione degli ultimi giorni scuola prima delle feste natalizie, uno dei temi più caldi è quello deiper leda assegnare agli studenti. Orizzonte Scuola lancia un breveper capire l'orientamento dei suoi lettori in merito. L'articoloper ledi, iliIL

Advertising

orizzontescuola : Compiti per le vacanze di Natale, i docenti li assegneranno quest’anno? [VOTA IL SONDAGGIO] - camixwalls : pensando a quando io mi lamentavo dei troppi compiti per le vacanze di Natale.... ma ancora non sapevo...cosa mi av… - WH3NL0VEZAR0UND : non è una valida ragione per aumentare i compiti dio il cristo - WolfieeKansas : @lvmosxolem_ spero di finire subito i compiti per poi vedere qualcosa - LauraLuthien86 : Quanto mi sarebbe piaciuto avere Twitter durante la mia adolescenza e il periodo dell'università per poter vivere i… -