Commissione europea propone nuove risorse proprie bilancio Ue

Advertising

sandrogozi : La stampa ci informa che al @SenatoStampa c’è chi vorrebbe fondere in un’unica commissione Politiche Ue, esteri, di… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: La Commissione europea ha accettato di intraprendere un’azione forte sui Paesi di prima provenie… - AngeloCiocca : La Commissione Ue voleva bloccare la vendita o l'affitto degli immobili che non avessero ancora migliorato il loro… - Davis45618845 : RT @durezzadelviver: Ogni giorno che passa decreta il fallimento delle idiote politiche energetiche imposte dolosamente da quella accolita… - JPCK72 : RT @Gigadesires: #Draghi: 'Abbiamo raggiunto tutti i 51 obiettivi concordati con la Commissione Europea'. Per la traduzione vedere Frances… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione europea

Il Post

Sul Pnrr, dice, "abbiamo raggiunto tutti i 51 obiettivi" concordati con la, è importante restare in "allerta" ma "non c'è ragione di temere che non si possa fare bene anche in ...Laha proposto oggi a Bruxelles l'istituzione di tre nuove fonti di entrate ("risorse proprie") del bilancio dell'Ue, che dovrebbero contribuire in gran parte al rimborso, nei ...La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla protezione transfrontaliera degli adulti vulnerabili (ossia non in grado di difendere i propri interessi). La consultazione è incentr ...Uno spazio per riepilogare le novità di stampo sociale contenute nella Legge di Bilancio 2022. Lo aggiorneremo man mano nei prossimi giorni ...