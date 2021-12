Come faccio a sapere se ho il Covid o l’influenza? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I primi sintomi dell’infezione da Covid-19 e quelli tipici dell’influenza stagionale possono essere molto simili, a cominciare dalla presenza di febbre alta. Quando si manifesta una sintomatologia compatibile con queste patologie, quindi, non è facile distinguere se si tratti dell’una o dell’altra. E Come bisogna comportarsi? Abbiamo chiesto alcuni consigli al dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo. Come possiamo capire se abbiamo contratto il Covid o l’influenza? Non è facile fornire indicazioni per distinguere fra le infezioni da Covid-19 e quelle dettate dall’influenza stagionale. In molti casi, infatti, i primi sintomi di entrambe possono essere molto simili e risulta complicato anche per i medici distinguerli e capire ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I primi sintomi dell’infezione da-19 e quelli tipici delstagionale possono essere molto simili, a cominciare dalla presenza di febbre alta. Quando si manifesta una sintomatologia compatibile con queste patologie, quindi, non è facile distinguere se si tratti dell’una o dell’altra. Ebisogna comportarsi? Abbiamo chiesto alcuni consigli al dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo.possiamo capire se abbiamo contratto il? Non è facile fornire indicazioni per distinguere fra le infezioni da-19 e quelle dettate dalstagionale. In molti casi, infatti, i primi sintomi di entrambe possono essere molto simili e risulta complicato anche per i medici distinguerli e capire ...

Advertising

Antonella_Soldo : Oggi esce il mio libro 'Mamma mi faccio le canne'. Si tratta di una guida per genitori e figli su come parlare di… - plumehj : come faccio lezione adesso come presto attenzione COME - Melania99811558 : @stanzaselvaggia Ma come faccio a nn vedere più questa CAPRA tra i miei contatti...vederla di mattina mi fa' incazzare troppo!!! - Finemula : @marcopro56 @barbarab1974 Ancora non hai capito? Io la cavia come te non la faccio, cretino! Tu fai il topo da labo… - AlexKurama1 : Faccio la stessa domanda coff coff come mi baciereste?? >\\\< -

Ultime Notizie dalla rete : Come faccio Federfarma denuncia: 'Ricette di medici amici per cure 'alternative' No vax' Come faccio a sapere se un medico a Roma è stato sospeso? Bisognerebbe poter incrociare le anagrafiche'.

Senatori a vita: posti finiti ... "Il premier resti lì" "Sono d'accordo con l'Economist, io faccio lo sforzo di stare con il Pd e ... Come ogni anno il... The Economist incorona Draghi, 'Italia Paese dell'anno' C'è "una maggioranza che ...

Come faccio a sapere se ho il Covid o l’influenza? BergamoNews.it In coda per il tampone e ragazzi via da scuola: la corsa per salvare il Natale Fra tre giorni è Natale, non va bene e non va male ma va più male che bene. Ieri, quasi 31 mila nuovi casi. Salvare la festa o la pelle? Possibilmente tutte e due. Perciò si sta imponendo una strategi ...

Milan, Kjaer: "Infortunio occasione per lavorare. Più faccio, meglio torno" Le parole di Simon Kjaer a Milan TV: "2021 un anno particolare" È tornato a parlare Simon Kjaer a qualche settimana di distanza dal grave infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la sua sta ...

a sapere se un medico a Roma è stato sospeso? Bisognerebbe poter incrociare le anagrafiche'.... "Il premier resti lì" "Sono d'accordo con l'Economist, iolo sforzo di stare con il Pd e ...ogni anno il... The Economist incorona Draghi, 'Italia Paese dell'anno' C'è "una maggioranza che ...Fra tre giorni è Natale, non va bene e non va male ma va più male che bene. Ieri, quasi 31 mila nuovi casi. Salvare la festa o la pelle? Possibilmente tutte e due. Perciò si sta imponendo una strategi ...Le parole di Simon Kjaer a Milan TV: "2021 un anno particolare" È tornato a parlare Simon Kjaer a qualche settimana di distanza dal grave infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la sua sta ...