Colpo lampo nella notte tra Ardea e Aprilia al Bar | asportate le slot | ingenti i danni all’attività

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)in un Bar Tavola Calda (che fa anche ricevitoria e sala giochi) situato in Via dei Rutuli a Casalazzara, nel Comune dima proprio al confine cone con il suo centro abitato. La banda di malviventi, attrezzata di tutto punto, ha divelto la saracinesca e infranto le vetrate per guadagnarsi l’accesso ai locali; dopodiché i ladri hanno asportato lemachine presenti all’interno caricandole con tutta probabilità su un furgone utilizzato poi per la fuga. Svaligiato Bartra: grossicommerciale Il tutto è successo in pochi minuti poco prima delle 2.00, nell’area di servizio a pochi passi ...