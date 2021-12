Colonnine - Enel X, Be Charge ed Eni si alleano per la rete di ricarica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Enel X, Be Charge (società del gruppo Be Power recentemente acquisita da Eni gas e luce) ed Eni hanno firmato degli accordi d'interoperabilità tra le proprie reti che consentono agli utenti dei veicoli elettrici di accedere ai servizi dagli smartphone attraverso le rispettive app per utilizzare indifferentemente le Colonnine di Enel e Be Charge su tutto il territorio nazionale (per un totale di oltre 20 mila punti di ricarica). Enel X, infatti, è oggi il principale operatore del settore delle ricariche pubbliche, grazie a 13 mila punti, mentre Be Charge è il secondo player nazionale: l'interoperabilità assicura agli utilizzatori una presenza importante d'infrastrutture sul territorio, in particolare nelle principali città, anche attraverso un piano ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 dicembre 2021)X, Be(società del gruppo Be Power recentemente acquisita da Eni gas e luce) ed Eni hanno firmato degli accordi d'interoperabilità tra le proprie reti che consentono agli utenti dei veicoli elettrici di accedere ai servizi dagli smartphone attraverso le rispettive app per utilizzare indifferentemente ledie Besu tutto il territorio nazionale (per un totale di oltre 20 mila punti di).X, infatti, è oggi il principale operatore del settore delle ricariche pubbliche, grazie a 13 mila punti, mentre Beè il secondo player nazionale: l'interoperabilità assicura agli utilizzatori una presenza importante d'infrastrutture sul territorio, in particolare nelle principali città, anche attraverso un piano ...

