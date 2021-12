Colnago premiato dalle Nazioni Unite: 'Bici per la Terra' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A 13 anni, Ernesto Colnago, per poter lavorare alla fabbrica di Biciclette Gloria di Milano come saldatore, modifica la data di nascita sui documenti, tanta è la passione per il ciclismo. Saldatore, e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A 13 anni, Ernesto, per poter lavorare alla fabbrica diclette Gloria di Milano come saldatore, modifica la data di nascita sui documenti, tanta è la passione per il ciclismo. Saldatore, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Colnago premiato Colnago premiato dalle Nazioni Unite: 'Bici per la Terra' La storia ? Da allora Colnago ha scritto la storia del ciclismo ed è diventato uno dei simboli del made in Italy più vincenti e apprezzati nel mondo. E non poteva che sublimarsi nel rapporto con Enzo ...

Cambiago, Ernesto Colnago premiato dall'Onu con il #WorldBicycleDay Ernesto Colnago , presidente onorario della Colnago, è stato insignito con il #WorldBicycleDay per la sua attività di promozione e sviluppo della bicicletta.

