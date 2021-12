“Col governo Draghi più precarietà”: lite tra Montanari e Orlando a La7. E il ministro: “Ha studiato cosa c’è nella legge di Bilancio?” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Il Pd mi ricorda il celebre film di Nanni Moretti, quando dice: ‘Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?’. Ecco, il rischio è che faccia la foglia di fico a un governo di destra. Col governo Draghi la precarietà è aumentata, così come le disuguaglianze sociali”. Scintille ieri sera a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, tra il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, e il ministro Andrea Orlando, ospite in studio. “La precarietà non l’ha introdotta questo governo”, ha replicato Orlando, “mi dica quale tipologia contrattuale è stata introdotta e che aumenta la precarietà”. Scontro, poi, sugli ammortizzatori sociali. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Il Pd mi ricorda il celebre film di Nanni Moretti, quando dice: ‘Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?’. Ecco, il rischio è che faccia la foglia di fico a undi destra. Collaè aumentata, così come le disuguaglianze sociali”. Scintille ieri sera a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, tra il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso, e ilAndrea, ospite in studio. “Lanon l’ha introdotta questo”, ha replicato, “mi dica quale tipologia contrattuale è stata introdotta e che aumenta la”. Scontro, poi, sugli ammortizzatori sociali. ...

