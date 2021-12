Clermont-Strasburgo posticipata: il motivo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il campionato francese entra sempre più nel vivo, si gioca la 19esima giornata della Ligue 1. Sono tante le squadre in lotta per obiettivi interessanti, la favorita per la vittoria del campionato è nettamente il Psg. Nel frattempo la partita tra Clermont e Strasburgo è stata posticipata dopo un iniziale ritardo. Il motivo? Le condizioni atmosferiche, la fitta nebbia non ha permesso il regolare svolgimento della partita. “A causa delle condizioni meteorologiche, la partita Clermont Foot 63 – RC Strasbourg Alsace, valida per la 19° giornata di Ligue 1 e inizialmente prevista per mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 21, è rinviata a data da destinarsi”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il campionato francese entra sempre più nel vivo, si gioca la 19esima giornata della Ligue 1. Sono tante le squadre in lotta per obiettivi interessanti, la favorita per la vittoria del campionato è nettamente il Psg. Nel frattempo la partita traè statadopo un iniziale ritardo. Il? Le condizioni atmosferiche, la fitta nebbia non ha permesso il regolare svolgimento della partita. “A causa delle condizioni meteorologiche, la partitaFoot 63 – RC Strasbourg Alsace, valida per la 19° giornata di Ligue 1 e inizialmente prevista per mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 21, è rinviata a data da destinarsi”. L'articolo CalcioWeb.

