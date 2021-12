Classifica musica italiana dicembre 2021: la top 10 del mese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cesare Cremonini – credito foto Andrea SestitoCesare Cremonini in vetta alla Classifica di dicembre. Sul podio anche le nuove hit di Tommaso Paradiso e Giusy Ferreri MILANO – Il Natale è ormai arrivato, e anche a dicembre ci svaghiamo grazie alla top 10 della musica italiana targata L’Opinionista, l’ultima del 2021. In vetta questo mese troviamo il nuovo brano di Cesare Cremonini, “Colibrì”, che anticipa la pubblicazione del nuovo album, prevista nel 2022. In seconda posizione si piazza Tommaso Paradiso con “La stagione del cancro e del leone”, il suo sesto singolo da solista. Sull’ultimo gradino del podio c’è invece Giusy Ferreri con “Gli Oasis di una volta”. ? La Classifica continua al 4° posto con David Guetta feat. Annalisa: “Family” vede l’attesa ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cesare Cremonini – credito foto Andrea SestitoCesare Cremonini in vetta alladi. Sul podio anche le nuove hit di Tommaso Paradiso e Giusy Ferreri MILANO – Il Natale è ormai arrivato, e anche aci svaghiamo grazie alla top 10 dellatargata L’Opinionista, l’ultima del. In vetta questotroviamo il nuovo brano di Cesare Cremonini, “Colibrì”, che anticipa la pubblicazione del nuovo album, prevista nel 2022. In seconda posizione si piazza Tommaso Paradiso con “La stagione del cancro e del leone”, il suo sesto singolo da solista. Sull’ultimo gradino del podio c’è invece Giusy Ferreri con “Gli Oasis di una volta”. ? Lacontinua al 4° posto con David Guetta feat. Annalisa: “Family” vede l’attesa ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica musica √ 'Terra in bocca': l'atto di coraggio dei Giganti ...a modo suo coraggioso come "La bomba atomica" - vendette un milione di copie e rimase in classifica ... uniti sotto la comune volontà di tornare a fare musica insieme a patto di lavorare su composizioni ...

Maneskin, Damiano David nei panni di Paul Newman nel docufilm? L'indiscrezione ...in questo 2021 il cantante della band (che è riuscito a superare Britney Spears dalla classifica) ...le dieci personalità che hanno fatto breccia e influenzato trend e percezione estetica tra musica, ...

Nel 2022 cambieranno le regole delle classifiche musicali Rolling Stone Italia Sono i Coldplay i più ascoltati in radio nel 2021: le classifiche complete EarOne ha rilasciato i dati parziali sui passaggi radiofonici dell’anno: in vetta i Coldplay, Marco Mengoni primo artista italiano.

Migliori album 2021. Classifica e considerazioni di Stefano Pifferi Una riflessione sul morente 2021 partendo dalla classifica di fine anno, tra problemi, difficoltà e una serie di dischi, piuttosto diversi tra di loro ...

