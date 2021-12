Civica Calenda, Nanni: reddito cittadinanza, chiesta convocazione commissione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – “Oggi durante la seduta di commissione congiunta di Cultura-Politiche Giovanili-Lavoro e Bilancio ho chiesto che venga Calendarizzata una seduta di commissione con all’ordine del giorno l’attività svolta da Roma Capitale sul reddito di cittadinanza”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale della Lista Civica Calenda. “Ricordo che le amministrazioni comunali sono responsabili dei Puc-Progetti Utili alla Collettività ed i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere attività per i progetti organizzati dal comune di residenza.” “Su questi temi, come avevamo anticipato durante la campagna elettorale, vogliamo capire cosa sia stato fatto sino ad oggi dall’amministrazione comunale e cosa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – “Oggi durante la seduta dicongiunta di Cultura-Politiche Giovanili-Lavoro e Bilancio ho chiesto che vengarizzata una seduta dicon all’ordine del giorno l’attività svolta da Roma Capitale suldi”. Così in una nota Dario, consigliere comunale della Lista. “Ricordo che le amministrazioni comunali sono responsabili dei Puc-Progetti Utili alla Collettività ed i beneficiari deldisono tenuti a svolgere attività per i progetti organizzati dal comune di residenza.” “Su questi temi, come avevamo anticipato durante la campagna elettorale, vogliamo capire cosa sia stato fatto sino ad oggi dall’amministrazione comunale e cosa ...

