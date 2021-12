Cinema, dalla Regione Campania 4,5 milioni di euro per 87 progetti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 20 dicembre le graduatorie delle opere audiovisive ammesse a contributo nell’ambito del Piano operativo annuale di promozione dell’attività Cinematografica e audiovisiva per l’anno 2021. Sono stati assegnati 4,5 milioni di euro agli 87 progetti in totale presentati tra film, documentari e cortometraggi, divisi in tre diverse categorie: Sviluppo, Produzione, Distribuzione. “Per il 2021 – spiega una nota della Regione Campania – sono state assegnate maggiori risorse alla filiera in coerenza con la scelta dell’amministrazione regionale di destinare ulteriori fondi alle imprese, in un contesto di emergenza epidemiologica che continua a far sentire i propri effetti. Dalle opere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale delladel 20 dicembre le graduatorie delle opere audiovisive ammesse a contributo nell’ambito del Piano operativo annuale di promozione dell’attivitàtografica e audiovisiva per l’anno 2021. Sono stati assegnati 4,5diagli 87in totale presentati tra film, documentari e cortometraggi, divisi in tre diverse categorie: Sviluppo, Produzione, Distribuzione. “Per il 2021 – spiega una nota della– sono state assegnate maggiori risorse alla filiera in coerenza con la scelta dell’amministrazione regionale di destinare ulteriori fondi alle imprese, in un contesto di emergenza epidemiologica che continua a far sentire i propri effetti. Dalle opere ...

