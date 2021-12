Cina, scoperto un uovo con embrione di dinosauro. Ha 70 milioni di anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rannicchiato nel suo uovo come se fosse un uccello, la colonna vertebrale che segue la curvatura del guscio, la testa ripiegata sotto il ventre. Si è presentato così l’embrione di dinosauro fossilizzato scoperto nel sud della Cina. È stato ribattezzato “Baby Yingliang” ed è un oviraptosauro – un gruppo il cui nome vuol dire ladri di uova – un teropode “imparentato” con gli uccelli. Ha vissuto sul pianeta Terra circa 70 milioni di anni fa. “La maggior parte degli embrioni di dinosauro sono incompleti con gli scheletri disarticolati: siamo rimasti molto sorpresi nel vedere questo embrione perfettamente conservato nel suo uovo, in una postura simile a quella degli uccelli. È qualcosa che non si era mai ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rcchiato nel suocome se fosse un uccello, la colonna vertebrale che segue la curvatura del guscio, la testa ripiegata sotto il ventre. Si è presentato così l’difossilizzatonel sud della. È stato ribattezzato “Baby Yingliang” ed è un oviraptosauro – un gruppo il cui nome vuol dire ladri di uova – un teropode “imparentato” con gli uccelli. Ha vissuto sul pianeta Terra circa 70difa. “La maggior parte degli embrioni disono incompleti con gli scheletri disarticolati: siamo rimasti molto sorpresi nel vedere questoperfettamente conservato nel suo, in una postura simile a quella degli uccelli. È qualcosa che non si era mai ...

