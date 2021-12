Ciclocross | Van der Poel | “Ho rischiato di saltare tutta la stagione Spero di sorprendere anche me stesso”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mathieu Van derdarà il via alla suadidomenica 26 dicembre nell’appuntamento di Coppa del Mondo a Dendermonde, in Belgio. Il suo debutto, previsto già nella gara di Rucphen, nei suoi Paesi Bassi, il 18 dicembre, è stato rimandato a causa di un infortunio che hadi farglilasul fango. “Sto abbastanza bene, il ginocchio sta finalmente guarendo. Il problema era la ferita che non si era chiusa subito. Ora posso fare tutto con la gamba, quindi stiamo finalmente andando nella giusta direzione – aggiungendo poi in merito alla dinamica dell’infortunio – è stata una caduta veramente stupida, non mi stavo neallenando. Stavo correndo con un amico nella foresta e ho perso la ruota anteriore, ...

Mathieuder Poel conferma il suo rientro per la tappa di Coppa del mondo dia Dendermonde, in Belgio, domenica 26 dicembre e sarà al via anche il giorno successivo nella Superprestige di Zolder,...Anche senza le stelle WoutAert e Mathieuder Poel, la tappa di coppa del mondo dia Rucphen ha regalato spettacolo e qualche brivido finale. Le gare sono state molto equilibrate sia tra gli uomini che tra le donne, e si sono ...Mathieu Van der Poel darà il via alla sua stagione di ciclocross domenica 26 dicembre nell'appuntamento di Coppa del Mondo a Dendermonde, in Belgio. Il suo debutto, previsto già nella gara di Rucphen, ...CICLOCROSS - È già sfida tra i due, e viene subito chiesto a van der Poel se sarà competitivo per la tappa di Dendermonde. Ma con un van Aert così, dice ...