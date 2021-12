CICLO DI INCONTRI “La protezione dei dati” GENNAIO-MARZO 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Organizzato dal Centro Studi Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 22 dicembre 2021 – Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovodidedicato alladei: tre webinar organizzati da, fruibili su Piattaforma Certificata per la Formazione a Distanza, per i quali è stato chiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense per l’aggiornamento della professione legale. La costante evoluzione della normativa di riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattanopersonali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. E’ un mondo in continua evoluzione quello della tutela e della sicurezza delle informazioni, l’elemento normativo deve aggiornarsi continuamente per ...