Ciclismo | Jumbo-Visma | Roglic rinnova fino al 2025

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - Primozprolunga il suo contratto con laal. Lo ha annunciato il team olandese sul proprio sito ufficiale: "Sono cresciuto con questa squadra da quando sono arrivato nel 2016 -sottolinea il 32enne sloveno-. Abbiamo già una bella storia insieme, della quale sono molto orgoglioso. Ho fatto il mio debutto nel gruppo WorldTour in un'età un po' più avanzata, può essere sembrato facile, e i momenti migliori vengono in mente prima, ma non è stato sempre così. Eppure, le cose sono andate avanti rapidamente per me e la mia crescita. Non sono l'unico responsabile di quei bei momenti. L'ho fatto insieme ai miei compagni di squadra e allo staff. È bello essere parte di questa squadra anche nei prossimi anni”.