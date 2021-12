Ciclismo | Egan Bernal ci crede | Voglio il Tour | tutti sono battibili

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)all'attacco delde France . Dopo aver vinto il Giro d'Italia 2021, il colombiano ha deciso per il 2022 di ritentare la carta Grand Boucle per sfidare il dominio sloveno di Tadej ...

Bernal ricevuto dal PapaL'obiettivo è quello di vincere anche in Spagna per chiudere un ciclo: "Se mi chiedi cosa preferirei vincere tra un altro Tour o la Vuelta, preferisco la Vuelta. Lì passerei alla storia, rimarrebbe la ...El ciclista colombiano analiza cómo quiere enfrentar la próxima temporada, donde tendrá grandes retos. Egan Bernal quiere seguir haciendo historia en el mundo del ciclismo el próximo año. El colombian ...Bologna, 22 dicembre 2021 - Egan Bernal all'attacco del Tour de France. Dopo aver vinto il Giro d'Italia 2021, il colombiano ha deciso per il 2022 di ritentare la carta Grand Boucle per sfidare il dom ...