Ciclismo | appende la bicicletta al chiodo lo spagnolo Rafael Valls

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quattordici stagioni da protagonista, un contratto che era stato allungato anche in vista del prossimo anno, ma la decisione presa in pieno inverno è ormai decisiva: lolaal, annunciato il suo ritiro dalle competizioni. L’iberico della Bahrain-McLaren, che tra le altre ha corso con Footon-Servetto, Vacansoleil, Lampre, Lotto Soudal e Movistar, vanta in carriera quattro successi da professionista, l’ultimo dei quali in casa alla Prueba Villafranca. Le sue parole: “In estate, dopo il Giro, avevo accettato di continuare anche nel 2022. Tuttavia, dopo aver riflettuto nelle ultime settimane, ho deciso di smettere. Voglio sempre competere al meglio ed esibirmi al massimo livello. Ma, dopo aver subito diversi incidenti nel corso degli anni, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo appende

OA Sport

Come il vero uomo in rivolta, Albert Camus, Belmondo adorava il calcio e il("leggo l' ...presto i guantoni al chiodo e sente che la recitazione potrebbe essere la sua vera vocazione. ...Come il vero uomo in rivolta, Albert Camus, Belmondo adorava il calcio e il("leggo l' ...presto i guantoni al chiodo e sente che la recitazione potrebbe essere la sua vera vocazione. ...Quattordici stagioni da protagonista, un contratto che era stato allungato anche in vista del prossimo anno, ma la decisione presa in pieno inverno è ormai decisiva: lo spagnolo Rafael Valls appende l ...Per la Buzzi Unicem di Guidonia il 2021 è stato un anno affrontato con determinazione e vissuto in sinergia con il territorio.